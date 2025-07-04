التلغراف: استخبارات سويسرا أدرجت إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطها الاستخباري ضد سويسرا

اشارت صحيفة التلغراف، الى ان "الاستخبارات السويسرية حذرت من تهديد متزايد للتجسس الإيراني على الدبلوماسيين السويسريين بطهران"، لافتة الى أن "استخبارات سويسرا أدرجت إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطها الاستخباري ضد سويسرا".
واوضحت أن "التحذير يأتي بعد حالات وفاة غامضة حدثت مؤخرا لموظفين في السفارة السويسرية في إيران".
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