أفادت صحيفة "بيلد" نقلًا عن مصادر بأن الحكومة الألمانية تعمل على إيجاد حل طارئ لتزويد أوكرانيا بمنظومات ​دفاع​ية جديدة وصواريخ. وذكرت الصحيفة أن السلطات الألمانية تنتظر موافقة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على تمويل ألمانيا شراء منظومة "باتريوت" للجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن ألمانيا وحلفاء آخرين يسعون لتوفير منظومة "باتريوت" من مخزوناتهم الخاصة لصالح أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بيلد عن مصادر: الحكومة الألمانية تعمل لإيجاد حل طارئ لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية جديدة وصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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