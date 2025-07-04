تنسيقية شباب الأحزاب تدعو الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، الذي عقد مساء الخميس، ومثل التنسيقية في الاجتماع الدكتور هيثم الشيخ، مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وتؤكد التنسيقية أن الاجتماع التشاوري الأول للقائمة شهد حالة توافق تعكس رغبة جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" في إتاحة الفرصة للجميع للتمثيل في مجلس الشيوخ، بما يضفي نوعا من التنوع وتمثيل جميع التوجهات والأيديولوجيات السياسية، وأكدت التنسيقية على أهمية تمثيل أكبر قدر ممكن من الشباب في القائمة الوطنية من أجل مصر استمرارا لتمكين الشباب في المجالس النيابية.



وتشير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا رغبتهم في العمل المشترك من أجل الصالح العام لمصر وشعبها العظيم، كما أن ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية من الجميع عكس الاهتمام الكبير بإتاحة الفرصة وفتح المجال أمام القوى السياسية كافة، والحرص على تمثيل الجميع مؤيد ومعارض، فالجميع وإن اختلفت توجهاتهم وأيديولوجياتهم لكن تجمعهم أرضية ومساحة مشتركة وهى المصلحة العليا للوطن والمواطن.



وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع فئات الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تعد من أهم الاستحقاقات الانتخابية.



وقد حضر الاجتماع ممثلو الأحزاب والقوي السياسية التالية: ( حزب مستقبل وطن - حزب حماة الوطن - حزب الجبهة الوطنية - حزب الشعب الجمهوري - حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب المؤتمر - حزب الوفد - حزب الإصلاح والتنمية - حزب العدل - حزب التجمع - حزب الحرية المصري - حزب إرادة جيل - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).