شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مشاركة 13 حزبا بالقائمة الوطنية يساهم فى تعزيز الاستقرار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة هذا العدد الكبير من الأحزاب (13 حزبًا) في قائمة انتخابية واحدة، مثل "القائمة الوطنية من أجل مصر"، توحيد الجهود لمواجهة التحديات، خاصة أنه في ظل تحديات إقليمية ومحلية معقدة، تشير هذه المشاركة الواسعة إلى وعي الأطراف السياسية بضرورة توحيد الصفوف وتجميع القوى لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، سواء كانت تنموية أو أمنية أو سياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه المشاركة الواسعة تعزز الاستقرار السياسي، خاصة وأنه يمكن لتحالف بهذا الحجم أن يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي من خلال تقديم جبهة موحدة تدعم الرؤى والخطط الحكومية، مما يقلل من حدة الاستقطاب ويفتح المجال التوافقات أوسع، متابعا:" على الرغم من أن الهدف قد يكون إنجاح القائمة، إلا أن وجود أحزاب متعددة يمنحها القدرة على تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، وتقديم قضايا ومصالح فئات متنوعة.

وأشار غنيم، إلى أن تشكل هذه القائمة رسالة واضحة للداخل والخارج بأن هناك توافقًا وطنيًا على أهداف كبرى، وأن القوى السياسية الرئيسية قادرة على العمل معًا لتحقيقها، وهو ما يرسخ للجميع الرغبة في التكاتف وتحقيق الاستقرار في مرحلة حساسة، وتوحيد الرؤى وتجاوز التحديات، وتفعيل آليات ديمقراطية داخلية تضمن مشاركة الجميع.