النشرة: تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولًا إلى مرتفعات البقاع

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "أم كا" حلقت منذ ساعات الفجر الأولى فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، امتدادًا إلى مرتفعات برغز والأحمدية وعرمتا، وصولًا إلى مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي، بما في ذلك تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا.

ويتزامن هذا التحليق مع نشاط مماثل للطيران الاستطلاعي وصولًا إلى مرتفعات راشيا الوادي، المشرفة على سهل البقاع من الجهة المقابلة.