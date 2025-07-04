إحباط محاولة سرقة كابلات كهربائية في السويسة- عكار

أحبط أهالي بلدة السويسة – عكار، ليلًا، محاولة سرقة نحو 300 متر من الكابلات الكهربائية في حي الكنيسة، بعدما باشر مجهولون بقطعها، لكنهم لم يتمكنوا من سحبها بسبب كشف الأهالي لتحركاتهم المشبوهة. فتدخل عدد من السكان بإطلاق النار في الهواء، ما أرغم اللصوص على الفرار وترك المعدات خلفهم.
وحذّر رئيس بلدية السويسة بلال صالح من "تكرار هذه الاعتداءات المنظمة التي تستهدف مقوّمات البلدة الحيوية"، مؤكدًا أن "أمن السويسة ليس مباحًا". وطالب "الأجهزة الأمنية بالتحرّك الفوري لكشف الفاعلين ومحاسبة كل من يعبث بأمن المنطقة وحقوق أهلها".
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