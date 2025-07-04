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الصادق: "حزب الله" يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمرة مجددًا

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الصادق: "حزب الله" يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمرة مجددًا

تساءل النّائب ​وضاح الصادق​، "على ماذا يستند "​حزب الله​" في تعنّته؟"، مشيرًا إلى أنّه "يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمّرة مجدّدًا، تُصيب بيئة الحزب في مقتل، و​لبنان​ بمزيد من الانهيار. وعوده أظهرت فشلها، وسلاحه أثبت عدم فاعليّته، والصّلاة في القدس حُلم مستحيل".

وسأل في تصريح، "ماذا يريدون؟ حرق كل لبنان؟"، مشدّدًا على أنّه "على بيئة الحزب أن تُظهر رفضها وإصرارها على الحياة، وإنقاذ نفسها وأولادها من مصير أسود. لا حلّ إلّا بدولة قويّة متماسكة نقف نحن و"حزب الله" خلفها لتحرير كل أراضينا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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