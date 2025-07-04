تساءل النّائب وضاح الصادق، "على ماذا يستند "حزب الله" في تعنّته؟"، مشيرًا إلى أنّه "يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمّرة مجدّدًا، تُصيب بيئة الحزب في مقتل، ولبنان بمزيد من الانهيار. وعوده أظهرت فشلها، وسلاحه أثبت عدم فاعليّته، والصّلاة في القدس حُلم مستحيل".
وسأل في تصريح، "ماذا يريدون؟ حرق كل لبنان؟"، مشدّدًا على أنّه "على بيئة الحزب أن تُظهر رفضها وإصرارها على الحياة، وإنقاذ نفسها وأولادها من مصير أسود. لا حلّ إلّا بدولة قويّة متماسكة نقف نحن و"حزب الله" خلفها لتحرير كل أراضينا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: "حزب الله" يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمرة مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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