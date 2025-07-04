التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالحاجز الحديدي على جانب أوتوستراد الرميلة

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة اصطدام سيّارة بالحاجز الحديدي على جانب أوتوستراد الرميلة- المسلك الغربي".

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