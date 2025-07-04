اشار رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير، الى أننا "لو لم نتحرك ضد ​إيران​ لكنا سندفع ثمنا باهظا لا يقارن في المستقبل"، لافتا الى أن "العملية ضد إيران انتهت لكن المعركة لم تنته ونضع نصب أعيننا واجبنا بإعادة الاسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: العملية ضد إيران انتهت لكن المعركة لم تنته ونضع نصب أعيننا واجبنا بإعادة الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.