سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت 550 مسيّرة وصاروخا باتجاه أراضيها خلال الليل الماضي

اعلن سلاح الجو الأوكراني أن "​روسيا​ أطلقت 550 مسيّرة وصاروخا باتجاه أراضيها خلال الليل الماضي" فيما كثفت موسكو هجماتها الجوية وبلغت محادثات السلام بقيادة الولايات المتحدة طريقا مسدودا. واشار في بيان الى أن "موسكو أطلقت 539 مسيرة و11 صاروخا خلال الهجوم الليلي". وأكد أن "وحدات الدفاع الجوي أسقطت 268 مسيرة وصاروخين".

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