الدفاع الإكوادورية: ضبط نحو ثلاثة أطنان من المخدرات التابعة للمافيا الألبانية

أعلنت وزارة الدّفاع الإكوادوريّة أنّها ضبطت ما يقرب من ثلاثة أطنان من المخدرات التّابعة للمافيا الألبانيّة، الّتي تربطها علاقات بعصابات محليّة وبكارتيلات المخدّرات في كولومبيا والمكسيك.

وأشارت في بيان، إلى أنّها وجّهت "ضربةً موجعةً للمافيا الألبانيّة"، عبر مصادرة هذه الكميّة الضّخمة من المخدّرات، موضحةً أنّ المصادرة تمّت خلال مداهمة مزرعة في غواياكيل، المدينة السّاحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد، الّتي تُعتبر مركزًا رئيسيًّا لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة وأوروبا. وذكرت أنّه تمّ خلال المداهمة القبض على "خمسة أشخاص يُشتبه في صلتهم بالمافيا الألبانيّة".

من جهته، كشف قائد شرطة غواياكيل الكولونيل فيكتور أوردونيز، في تصريح صحافي، أنّ وحدات من الشّرطة والجيش عثرت على هذه الشّحنة الضّخمة من المخدّرات مخبّأة داخل صناديق موز.