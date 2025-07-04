توجه الرئيس جوزاف عون من قصر العدل للقضاة بالقول "احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين، فلا تبرّئوا مجرمًا، ولا تجرّموا بريئًا، ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب".
وكان قد وصل الرئيس عون إلى مكتب النيابة العامة المالية، حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن، وذلك في حضور الوزير عادل نصار، والقضاة سهيل عبود، جمال الحجار، وأيمن عويدات
وكان قد زار مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث التقى به في حضور الوزير عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات
كما زار الرئيس عون وزارة العدل، حيث التقى نصّار في مكتبه، في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون زار قصر العدل: أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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