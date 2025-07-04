أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي قام فجر اليوم بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي كركزان شمال مدينة ميس الجبل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي قام بتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب بميس الجبل فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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