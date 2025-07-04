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إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

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إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أمس، إن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الوارد فيها، وذلك بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف عراقجي عبر منصة «إكس»: «تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن».
وصدق مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، أمس الأول، على التشريع الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وهي خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها «غير مقبولة».
وجاء تعليق عراقجي على موقع «إكس»، رداً على دعوة من وزارة الخارجية الألمانية تحث طهران على التراجع عن قرارها بتعليق التعاون مع الوكالة. 
واتهمت إيران وكالة الطاقة الذرية بالانحياز إلى الدول الغربية، وتقديم مبرر للغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في الفترة من 13 إلى 24 يونيو على المنشآت النووية الإيرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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