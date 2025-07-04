مواقع إعلامية إسرائيلية: غارات جوية وتحليق مكثف على علو منخفض وقصف مدفعي عنيف بشمال غرب خان يونس

اعلنت مواقع إعلامية إسرائيلية، عن "​غارات جوية​ وتحليق مكثف على علو منخفض وقصف مدفعي عنيف في شمال غرب خان يونس"، مشيرة الى "إطلاق نار كثيف خلال الدقائق الأخيرة في خان يونس".

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