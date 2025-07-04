السلطات الايرانية أعلنت إعادة فتح مجالها الجوي بما في ذلك فوق طهران

أعلنت سلطات إيران إعادة فتح مجالها الجوي، بما في ذلك فوق طهران، بعدما كانت قد أغلقته في 13 حزيران بسبب الحرب مع إسرائيل.
وكشفت وكالة إرنا الرسمية للأنباء انه "أعيد فتح مطاري مهراباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير رحلات".
وبحسب السلطات فإنّ الرحلات الداخلية والدولية من كل مطارات البلاد، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، سيتم تسييرها يوميا بين الخامسة صباحا والسادسة مساء.
وبحسب إرنا، فإن الرحلات ستُستأنف من هذين المطارين حالما تتوفر البنى التحتية اللازمة فيهما.
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