صحيفة الرياض: الوضع في فلسطين لن يكون هادئاً إلا بحل عادل ودائم وشامل

اشارت صحيفة "الرياض" إلى أن "​الوضع الإنساني​ في ​غزة​ وضع يندى له الجبين، قتال مستمر ومساعدات غير موجودة، والأوضاع لا تطاق وسط صمت دولي غير مبرر، إضافة إلى ارتقاء سبعة وخمسين ألف شهيد، منهم سبعة عشر ألف طفل لقوا حتفهم جراء ​العدوان الإسرائيلي​ المستمر دون هوادة، وهذا أمر غير مستغرب من حكومة متطرفة تتخذ من القتل والتدمير نهجاً لا تراجع عنه، ولا تعترف بالحلول الدبلوماسية والحوار المفضي إلى التهدئة، بل هي ترتكب مجازر بنطاق ممنهج دون أن تخضع لأية عقوبات أياً كان نوعها".

ورأت أن "الحديث عن فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة أمر جيد لسكان غزة الذين عانوا معاناة كاملة، قد تكون غير مسبوقة، وحان الوقت لأن تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عمّا تفعله بالأبرياء، ومهما كانت بنود ذلك الاتفاق فأهم ما يتضمنه هو وقف الحرب على غزة لستين يوماً، ما يعطي سكانها فرصة لأن يتنفسوا ولو لبعض الوقت، ويلملموا جراحهم ويشعرون أنهم غير مهددين دوماً وفي كل لحظة، فالمأساة التي عاشوها ويعيشونها تعدت كل الحدود الإنسانية المتعارف عليها، ولا بد من نهاية لها".

واعتبرت أن "الوضع في الأراضي المحتلة لن يكون هادئاً إلا بحل عادل ودائم وشامل، فالحلول المؤقته أثبتت عدم فاعليتها، وصمودها لا يستمر إلا لوقت محدود، ويعود الوضع على ما كان عليه وربما أسوأ"، لافتة إلى أن "الحل الدائم هو الذي يجب أن يكون، ذلك هو الحل المتمثل بإقامة الدولتين، الذي دون شك سينهي الصراع العربي - الإسرائيلي، فالمملكة أطلقت التحالف الدولي لتنفيذ ​حل الدولتين​ بمشاركة تسعين دولة ومنظمة، تشارك جميعها في إنشاء الدولة الفلسطينية، هذا التحالف الدولي مهمته الأساسية إعادة تنشيط عملية ​السلام​ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل على توحيد الجهود الدولية وتفعيل الدعم السياسي والاقتصادي لبناء الدولة الفلسطينية، حل واقعي منطقي واضح ينهي مرحلة إراقة الدماء، ويؤسس لمرحلة من السلام الذي سينعكس أثره الإيجابي على العالم".