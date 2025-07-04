أيّدت المحكمة العليا الأميركية "ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان"، في حكم أصدرته بعد عشرة أيام من إجازتها إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى دول ثالثة.
وفي أيار، طُرد من الولايات المتّحدة هؤلاء المهاجرون وهم بورميان، وكوبيان، وفيتنامي، ولاوسي، ومكسيكي، وجنوب سوداني.
لكنّ هؤلاء المهاجرين ظلّوا محتجزين في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بعد أن علّق قاض فدرالي عملية ترحيلهم لأنّهم لم يحصلوا على "فرصة حقيقية" للطعن فيها.
وقبل عشرة أيام، أصدرت أعلى محكمة في الولايات المتّحدة حكما أيّدت فيه طرد مهاجرين إلى دول ثالثة.
وامس الخميس، قضت المحكمة نفسها بأنّ حكمها ينطبق أيضا على قرار التعليق الصادر عن القاضي الفدرالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الأميركية أيّدت ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.