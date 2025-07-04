المحكمة العليا الأميركية أيّدت ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان

أيّدت المحكمة العليا الأميركية "ترحيل ثمانية ​مهاجرين غير نظاميين​ إلى جنوب السودان"، في حكم أصدرته بعد عشرة أيام من إجازتها إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى دول ثالثة.

وفي أيار، طُرد من الولايات المتّحدة هؤلاء المهاجرون وهم بورميان، وكوبيان، وفيتنامي، ولاوسي، ومكسيكي، وجنوب سوداني.

لكنّ هؤلاء المهاجرين ظلّوا محتجزين في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بعد أن علّق قاض فدرالي عملية ترحيلهم لأنّهم لم يحصلوا على "فرصة حقيقية" للطعن فيها.

وقبل عشرة أيام، أصدرت أعلى محكمة في الولايات المتّحدة حكما أيّدت فيه طرد مهاجرين إلى دول ثالثة.

وامس الخميس، قضت المحكمة نفسها بأنّ حكمها ينطبق أيضا على قرار التعليق الصادر عن القاضي الفدرالي.