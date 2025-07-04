ترامب: الإيرانيون أخبروني أنهم يريدون تنفيذ 14 طلقة على القوات الأميركية ونسقوا الأمر معي مسبقا ووافقت على ذلك

اشار الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ الى ان "ما من هدية عيد ميلاد أفضل لأميركا من النصر الذي حققناه قبل ساعات مع إقرار الكونغرس مشروع قانون الضريبة"٬ لافتا الى ان "الشعب منحنا تفويضا تاريخيا لخفض الضرائب واستعادة الأموال ووقف غزو ​المهاجرين غير القانونيين​". واوضح ان "مشروع القانون الذي مرره الكونغرس يتضمن أكبر تخفيض ضريبي وأكبر خفض للإنفاق الحكومي في تاريخ أميركا".

واوضح ان "مشروع القانون الذي مرره الكونغرس يخفض الإنفاق الحكومي بــ 1.5 تريليون دولار"٬ مشيرا الى ان "الديمقراطيين صوتوا ضد مشروع القانون الكبير الجميل لأنهم يكرهونني وأنا أكرههم أيضا". واعتبر ان "بلدنا كان على وشك الفناء واليوم الاقتصاد يتحسن والرواتب ترتفع والأسعار تنخفض"٬ لافتا الى ان "مشروع القانون الذي مرره الكونغرس يعفي أكثر من مليوني مزرعة عائلية من الضريبة العقارية أو ضريبة الموت".

كما لفت الى ان "سلطات الهجرة لم تفرج خلال الشهر الماضي عن أي مهاجر قانوني من بين جميع المهاجرين الذين عبروا الحدود"٬ مضيفا ان "مشروع القانون الذي مرره الكونغرس يحرم المهاجرين غير القانونيين من الرعاية الصحية الحكومية".

في سياق منفصل٬ كشف ترامب ان "الإيرانيين أخبروني أنهم يريدون تنفيذ 14 طلقة على القوات الأميركية ونسقوا الأمر معي مسبقا ووافقت على ذلك"٬ مؤكدا اننا "قضينا بالكامل على كل الأهداف التي خططنا لها في إيران". واشار الى اننا "أخلينا القاعدة الجوية في قطر قبل أن تبدأ إيران قصفها وقطر عاملتنا بالفعل معاملة رائعة". واضاف٬ "سأستقبل الطيارين الذين قصفوا المنشآت النووية الإيرانية الجمعة في البيت الأبيض".

وقال إن "مشروع القانون الذي مرره الكونغرس يسمح لنا بتوظيف 13 ألف عنصر جديد من عناصر الهجرة وحرس الحدود والجمارك"٬ معتبرا ان "لو لم ننشر الحرس الوطني في لوس أنجلس للاستجابة للاحتجاجات لكانت المدينة أحرقت بالكامل".

واكد ان "الاستثمارات تتدفق إلى بلدنا بمئات المليارات من الدولارات٬ والعصر الذهبي لأميركا على الأبواب وسأحقق أفضل بكثير مما حققته في ولايتي الرئاسية الأولى"٬ مشيرا الى انني "وقعت أمرا تنفيذيا لرفع رسوم دخول السياح الأجانب إلى المنتزهات الوطنية مع إبقاء الأسعار منخفضة للأميركيين".

ولفت الى اننا "نطلق اليوم مراسم احتفال وطني ضخم يستمر عاما كاملا بمناسبة عيد الاستقلال 250".

في سياق اخر٬ لفت ترامب الى ان "هناك محاولة لانتخاب الشيوعي زوهران مامداني عمدة لمدينة نيويورك ولن أسمح بذلك"٬ معتبرا ان "زوهران مامداني يريد سحب تمويل الشرطة وهو شيوعي على أعلى مستوى ويريد تدمير نيويورك". وشدد على ان "اميركا لن تكون شيوعية أبدا بأي شكل من الأشكال بما في ذلك مدينة نيويورك".

واضاف "سنجعل أميركا قوية وآمنة وعظيمة مجددا".