وفاة 9 أشخاص جراء موجة برد غير مسبوقة في الأرجنتين

ابوظبي - سيف اليزيد - بوينوس ايرس (وكالات)

شهدت الأرجنتين موجة برد غير مسبوقة مع تدني الحرارة إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد خلال الأيام العشرة الماضية في ظل تزايد أعداد المشردين، وفقاً لمنظمة غير حكومية متخصصة.

وتصاعدت حدة موجة البرد منذ مطلع الأسبوع، حيث بلغت الحرارة 1.9 درجة مئوية تحت الصفر أمس الأول، في بوينس آيرس وهو مستوى قياسي لم يُسجل منذ 34 عاماً، بحسب الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية.

في ضواحي العاصمة الكبرى، تدنت الحرارة إلى 7.4 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة «إل بالومار» وهو مستوى قياسي لم يُسجل منذ 58 عاماً، ويُعد ثاني أدنى درجة حرارة تُسجل منذ عام 1935. ومطلع الأسبوع، غطت الثلوج شواطئ عدة منها شاطئ ميرامار الواقع على بعد 450 كيلومتراً من بوينس آيرس في ظاهرة لم تحدث خلال السنوات الـ12 الماضية.

وسجلت بلدة «ماكينتشاو» في «باتاغونيا» على بعد 1400 كيلومتر جنوب بوينس آيرس والبالغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، أدنى مستوى حرارة خلال الأيام الأخيرة، إذ تراوحت بين 12 و18 درجة مئوية تحت الصفر منذ الاثنين، إلا أن المستوى القياسي المسجل فيها يبلغ 35 درجة مئوية تحت الصفر في عام 1991.

وأفادت منظمة «برويكتو 7» التي تُعنى بمساعدة المشردين، بأن 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء البرد في مختلف أنحاء البلاد في غضون 10 أيام تقريباً منذ بدء فصل الشتاء، وهو عدد لم تؤكده السلطات لعدم وجود إحصاءات رسمية شاملة.