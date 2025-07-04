شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: استقالة كرم جبر وعمرو الشناوى.. ونواصل العمل من أجل الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن للحزب مشروعًا وطنيًا سياسيًا إصلاحيًا، وله نفس طويل، ويؤمن بأن العملية السياسية تقوم على جولات متتالية، مشيرًا إلى أن المعارك الكبرى للإصلاح السياسي لا تنتهي في جولة واحدة، ولا يمكن اختزالها في الانضمام إلى تحالف من عدمه.

وتابع في تصريح لـ"الخليج 365": "حزب الوعي، إذ يتمنى لتحالف القائمة الوطنية كل التوفيق، فهو يدعو أيضًا إلى المزيد من الانفتاح والتعددية السياسية لمصلحة الوطن، وتقديرًا لساحة الحوار الوطني التي انحاز لها رجال المرحلة، المؤمنون بالوقوف خلف الدولة حينما تنادي. وإذ يؤمن الحزب بأن وجوده في الحياة السياسية قائم على مجموعة وطنية آمنت بالمشروع السياسي، فهو لا يرى في مقاعد البرلمان غاية بل وسيلة".

وأوضح أن تجربة "الوعي الجديدة" احتضنت قادمين من خلفيات حزبية متعددة على أرضية الليبرالية، والإيمان بالتعددية السياسية والفكرية، مع إعطاء الفرصة للجميع للتواجد والتعبير، في إطار من التقدير لعطائهم والسعي لتحقيق رغباتهم.

وأضاف: "نحن نثمّن وجود الكبيرين كرم جبر وعمرو الشناوي معنا في فترة أثرت في مسار الوعي، ونحترم قرارهما ونحتفظ لهما بكل الود، بل ونرحب بالتعاون المستقبلي معهما، انطلاقًا من روح الوطنية المصرية والتفاعل مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في مصر".

وأشار رئيس الحزب إلى أن الهيئة العليا للحزب انعقدت عقب تواتر أخبار بشأن عدم دعوة الحزب إلى القائمة الوطنية، مؤكدًا أن جميع الحضور أعربوا عن دعمهم الكامل للحزب ومساره الوطني، وأصدر الحزب حينها بيانًا يؤكد تماسكه وتماسك كوادره.

واختتم قائلاً: "التجربة الحزبية في بلادنا تتطلب نفسًا طويلًا، وإيمانًا بمصلحة الوطن كبديل للمصلحة الخاصة. حزب الوعي يعمل مخلصًا للتواجد وسط الجميع، بما فيهم القائمة الوطنية، التي تؤدي دورًا صعبًا في محاولة احتواء عدد كبير من الأحزاب والتوجهات. نحن أصحاب قضية، نتصالح مع كل النوايا الطيبة، ونقدّر رغبات الشركاء وأحلامهم، ونتمنى للجميع كل التوفيق".