افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه تمكن عدد من الشبان مساء اليوم في بلدة الكرك زحلة من إلقاء القبض على سوريَين اثنين مشتبه بهما حيث تم العثور داخل هواتفهما على صور اسلحة، وقد تم تسليمهما إلى مخابرات الجيش في زحلة لاجراء اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إلقاء القبض على سوريَين اثنين مشتبه بهما حيث تم العثور داخل هواتفهما على صور اسلحة في الكرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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