رسائل من الجاليات اللبنانية في الخارج الى بري تطالبه بتفعيل المادة المتعلقة بتمثيل المغتربين بستة مقاعد نيابية في قانون الانتخاب

بعثت الجاليات اللبنانية في عدد من البلدان العالم رسائل ومذكرات إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تطالبه بتفعيل المادة المتعلقة ب​تمثيل المغتربين​ بستة مقاعد نيابية، كما نصّ عليها قانون الانتخابات رقم 44/2017، وقد توجهت الجاليات في بيانات من سيدني في أستراليا إلى ميشيغن وديربورن في الولايات المتحدة، وأبيدجان، وليبيريا، وسيراليون وغانا، وساحل العاج، وبلجيكا وألمانيا، والصين، شدّدت الجاليات على ضرورة إنصاف الاغتراب اللبناني الذي لطالما شكّل رئة الوطن الاقتصادية والروحية، مؤكدة أن التمثيل النيابي حقّ دستوري لا يجوز التهاون فيه بعد اليوم.

وطالبت الرسائل بـ:

- إقرار انتخاب ستة نواب يمثلون القارات الست.

- ضمان استقلالية هذا التمثيل وفصله عن التوازنات السياسية الداخلية.

- إبعاد الإغتراب عن المناكفات ال​سياسة​ وعدم إقحامه في المعارك السياسية الداخلية .