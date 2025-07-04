ترامب اكد بانه لا تقدم مع بوتين بعد المكالمة الهاتفية: إيران ترغب في التحدث وأريد أن يكون الناس في غزة آمنين

اوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يُحرز تقدما خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم.

ولفت ترامب في حديثه للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة، الى إنه ناقش قضيتي إيران وأوكرانيا مع بوتين. وتابع "لم نعلق أسلحة كانت موجهة لأوكرانيا ولكن بايدن أفرغ المخزون من الأسلحة وعلينا التأكد مما بقي بحوزتنا".

واكد أنه يريد "للناس في غزة أن يكونوا بأمان". واوضح بان المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف منخرط في اتصالات بالإيرانيين، وهم يريدون الحديث إلينا ولا نريد إيذاءهم فقد تأذوا وهم منهكون جدا، وإذا كان من الضروري أن ألتقي الجانب الإيراني فسأفعل ذلك.

واردف "سنوجه عشر رسائل يوميا لدول عديدة وسنبين فيها خطتنا للرسوم الجمركية، وقانون الموازنة سيدفع التنمية في الولايات المتّحدة كـ"صاروخ فضائي".