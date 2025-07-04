ماكرون: لاتفاق تجاري أوروبي- أميركي عادل وحازم بأسرع وقت ومع أقل رسوم جمركية

لفت الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، قبل ستّة أيّام من المهلة الّتي حدّدها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات مع ​الاتحاد الأوروبي​، إلى أنّ "بالنّسبة لي، الاتفاق الأمثل هو الّذي يُبرم بأسرع وقت، مع أقل رسوم جمركيّة، ويجب أن يكون عادلًا وحازمًا".

وأشار، تزامنًا مع زيارة مفوّض التّجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إلى واشنطن، في محاولة لإبرام اتفاق باسم الدّول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى أنّه كان يأمل في "الاتفاق الأكثر طموحًا"، أي فرض ​رسوم جمركية​ بنسبة "صفر مقابل صفر، لأنّنا نؤمن بأنّ ما نحتاج إليه بين الولايات المتّحدة الأوروبيّة وأوروبا ليس الرّسوم الجمركيّة، بل سوق مفتوحة أمام المنتجات".

وأوضح ماكرون، أنّ حاليًّا "تطبَّق نسبة 10% فقط وما يثقل كاهلنا ربّما يصل إلى 25% أو أكثر"، معربًا عن أمله في "الحصول على الحد الأدنى الحالي للأميركييّن" أي "10% مقابل 10%" من الرّسوم الجمركيّة. وأضاف أنّه يأمل في أن "تطبَّق أيضًا التّعرفة الجمركيّة المعدومة الّتي كانت قائمة سابقًا" في قطاعات معينة مثل "صناعة الطيران".