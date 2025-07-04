الشرطة الألمانية: رجل سوري هاجم 4 أشخاص داخل قطار في ألمانيا وتم القبض عليه

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ في بيان، أنّ رجلًا هاجم عدّة أشخاص على متن قطار "ICE" (إنتر سيتي إكسبريس) متّجه من هامبورغ إلى فيينا، موضحةً أنّ "أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة، وألقت قوّات الأمن القبض على المشتبه به".

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانيّة، طوّق ركّاب المهاجم المسلّح بفأس ومطرقة، وقد أصابه أحدهم بجروح بالغة وجرّده من سلاحَيه.

وكشف المتحدّث باسم الشّرطة غونتر توماشكو، في تصريح إذاعي، إلى أنّ المشتبه به "رجل يبلغ 20 عامًا متحدّر من سوريا"

مع الإشارة إلى أنّ في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدّة هجمات طعن بالإضافة إلى أعمال عنف من اليمين المتطرّف، ممّا أحيا المخاوف الأمنيّة.