مشاركة واسعة من قيادات ومرشحي حزب الجبهة الوطنية استعدادا لانتخابات الشيوخ

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شهد الاجتماع الذى عقده حزب الجبهة الوطنية اليوم مشاركة واسعة من قيادات الحزب والمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وكان السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، قد اكد في بداية الاجتماع أن حزب الجبهة الوطنية كان أول من أعلن منذ تأسيسه أنه لا يسعى إلى الأغلبية بقدر ما يستهدف الكفاءات، وبالتالي فإن الهدف ليس في العدد، مشددًا على أن الحزب يضم مجموعة من القيادات المتميزة في مختلف القطاعات، ولهم قصص نجاح.

وأضاف "القصير" خلال اجتماعه بعدد من مرشحي حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أن الحزب يستهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والحزبية، وقد أعلن رئيس الحزب أن الهدف هو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحزب ليس حزبًا مؤيدًا أو معارضًا.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية هدفه دعم مصر في ظل الظروف الحالية، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، ونجتمع حول أرضية مشتركة وهي مصر، مقدمًا الشكر للقيادة المصرية على حرصها على الاستقرار رغم التحديات الراهنة.

وقال أمين عام حزب الجبهة الوطنية: "سندعم المرشحين، وسيكون هناك تنسيق مستمر، ونأمل تقديم نموذج مختلف".



السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية



الكاتب الصحفى الدكتور محمود مسلم أمين أمانة الاعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية



اجتماع حزب الجبهة الوطنية



اجتماع حزب الجبهة الوطنية (3)



محمد شعيب



اجتماع حزب الجبهة الوطنية



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ



المستشار أحمد الحمامصى

السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية فى اجتماع الحزب

اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية والدكتور محمد البدرى امين الحزب بمحافظة المنيا

جانب من اجتماع حزب الجبهة الوطنية

جانب من اجتماع حزب الجبهة الوطنية



جانب من اجتماع حزب الجبهة الوطنية

اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ



إياد صالح



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ (5)



حسام سعيد



النائب وليد فرعون



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ (8)



عادل مأمون وهشام مجدي والمستشار أحمد عدلي



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ (11)



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ (13)



اجتماع حزب الجبهة الوطنية للإعداد لانتخابات مجلس الشيوخ (14)