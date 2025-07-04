ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة ورياح ناشطة شرقي البلاد، حتّى يوم السّبت المقبل، حيث يتحوّل إلى حار نسبيًّا خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "خطر تجدّد الحرائق في المناطق الشّرقيّة والشّماليّة بسبب الرّياح".
وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة قليل الغيوم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، بينما ترتفع بشكل طفيف على السّاحل، ويتكوّن الضّباب على الجبال المتوسّطة، وتنشط الرّياح في المناطق الشّرقيّة".
ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، وتبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا في المناطق الشّرقيّة".
وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة حيث تصبح فوق معدّلاتها الموسميّة، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".
كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة حيث تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات أحيانًا".
وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة إلى غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س وتنشط أحيانًا في شمال شرق البلاد فتقارب الـ50 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس صيفي يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.