الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم

أعلن الرئيس السوري الانتقالي ​أحمد الشرع​ أن سوريا "لا تقبل التجزئة"، واكد إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة"، وذلك خلال حفل كشفت فيه السلطات عن ​الرمز الجديد للجمهورية​، وهو طائر عُقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم.

وفي مراسم أقيمت في قصر الشعب شارك فيها الرئيس الانتقالي وبمشاركة شعبية في ساحات المدن الكبرى، أعلنت السلطات عن الرمز الجديد الذي عمل عليه فريق خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

ويشكّل ​طائر العُقاب​، الذي اعتمد رمزا للجمهورية السورية منذ العام 1945 أي قبل بدء حكم حزب البعث الذي استمر خمسين عاما، الأساس الذي قام عليه الرمز الجديد، مع إجراء تعديلات عليه.

وأضيفت إليه ثلاث نجوم تعلو العقاب وتمثّل "تحرّر الشعب" كما أفاد بيان لوزارة الإعلام. كذلك، تنسدل من ذيل العقاب خمس ريش تمثّل المناطق الخمس في سوريا "الشمالية، الشرقية، الغربية، الجنوبية والوسطى".

وذكرت الوزارة إن هذا الشعار الجديد يحمل خمس رسائل من بينها "الدولة الجديدة... دولة حديثة منبثقة من إرادة شعبها"، بالإضافة إلى "​وحدة الأراضي السورية​" و"عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب".