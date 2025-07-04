الجيش: توقيف 33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و4 مواطنين لتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه ضمن إطار ​مكافحة التهريب​ عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت وحدة من الجيش في مناطق: عرسال ومشاريع القاع - بعلبك، رأس بعلبك، حَوْش السيد علي - الهرمل، 33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، كما أوقفت 4 مواطنين لتورُّطهم في عمليات تهريب، وضبطت كمية كبيرة من الخردة والمحروقات كانت معدّة للتهريب. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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