وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل شمال العراق اليوم الخميس.
وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.
وافادت وسائل اعلام عراقية محلية بسقوط جسم لم يتضح ما إذا كان طائرة مسيّرة أم صاروخاً، في قرية كزنة قرب مطار أربيل الدولي.
كما اشارت الى سقوط طائرة مسيّرة خلف فوج القوات الخاصة للحشد الشعبي خلف حي بدر في مدينة كركوك.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام عراقية: سقوط مسيرة بالقرب مركز للحشد في كركوك واخرى قرب مطار أربيل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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