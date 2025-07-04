المغربي عبد اللطيف بنشريفة يتوج بالجائزة الألمانية الدولية للجغرافيا لسنة 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن مجلس إدارة مؤسسة "فريثهوف فوس"عن منح الجائزة الألمانية الدولية للجغرافية لسنة 2025 للبروفيسور عبد اللطيف بنشريفة، كبير مستشاري الرئيس والعميد الفخري لكلية العلوم الاجتماعية ومدير مركز السياسات العامة بالجامعة الدولية للرباط. وسيُقام حفل تسليم الجائزة يوم 24 أكتوبر 2025 في جامعة هومبولت ببرلين.

اعتراف

تعد الجائزة التي أطلقت سنة 2000، واحدة من أكثر الجوائزالمرموقة على مستوى العالم في مجال الجغرافيا. وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بالإسهامات البارزة والاستثنائية في علم الجغرافيا، ولها بعد عالمي وتحتفي بالتميز والابتكار في هذا التخصص؛ كما تكافئ أعمال البحث في مجال الجغرافيا التطبيقية، وتُمنح كل أربع سنوات من قبل لجنة تحكيم علمية لها سمعة عالمية، وذلك في مؤتمر الجغرافيا الألماني الذي يصادق رسميًا على الاختيار.

سيرة

وبنشريفة هو باحث معروف عالمياً بأبحاثه في مجال الجغرافيا الثقافية، وسوسيولوجيا التنمية وغيرها. وتشمل مجالات بحثه الرئيسية العالم القروي المغربي، الواحات والجبال، الرعي والهجرة والتنمية، واخيرا مسألة المفاهيم الفلسفية الأساسية في سياق جغرافي.

راكم بنشريفة خبرة أصيلة في مجالات السياسة العامة، وإدارة التعليم والإدارة الترابية، وكلها سمات لجغرافيا تطبيقية تعد من المعايير الأساسية لمنح هذه الجائزة. كما قام بنشر أو تحريرمؤلفات، ونحو خمسين مقالاً علمياً باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية والإسبانية.

وحصل بنشريفة على شهادة البكالوريوس في العام 1973، ثم على دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا البشرية والاجتماعية من جامعة محمد الخامس بالرباط عام 1978، ودكتوراه الدولة من جامعة كلارك في ورشستر بولاية ماساتشوستس الأميركية عام 1986. وشغل بين 1990 و1994 منصب نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم نائب رئيس جامعة الأخوين بإفران بين 1994 و2002 (في البداية مسؤولاً عن الشؤون الطلابية، ثم الشؤون الأكاديمية).

وما بين 2002 و2005، عُيّن من قبل الملك محمد السادس رئيساً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. وما بين يونيو 2005 وأغسطس 2016، تقلد الأستاذ بنشريفة مناصب عليا في الجماعات المحلية: والي جهة الغرب – الشراردة - بني حْسن، ثم مديرًا للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ثم واليًا مديرًا عامًا للجماعات المحلية في عام 2014. بعد عودته إلى العمل الأكاديمي، شغل بنشريفة منصب كبير مستشاري رئيس جامعة الرباط الدولية منذ عام 2017، وعميدا(ثم عميدا شرفيا) في كلية العلوم الاجتماعية، ومديرا لمركز السياسات العامة.

خبرات ومهام دولية ووطنية

وبن شريفة هو زميل مؤسسة ألكسندر فون همبولت الألمانية المرموقة، وكان أستاذاً زائراً في قسم الجغرافيا ومركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا بيركلي في عام 1991. كما كان رئيساً لجمعية الجبال الأفريقية مابين 1990 و1993، وعضواً في العديد من الهيئات الأكاديمية الدولية.

وعلى الصعيد الوطني، كان بنشريفة عضواً في أول مجلس إدارة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك ما بين 2002 و2005، كما كان منسقاً لمحور "الوصول إلى الخدمات الأساسية"، وأحد واضعي "تقرير الخمسينية" لعام 2005، وعضواً في اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة (2010 - 2011).

