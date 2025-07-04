شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: نرصد المشهد السياسي.. واستراتيجية الحزب لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقد المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار اجتماعًا عاجل برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لمتابعة تطورات الحالة السياسية العامة، وفي القلب منها انتخابات مجلس الشيوخ، في ظل مشهد يشهد تشابكًا وتسارعًا.

وأكد المكتب السياسي، أن المرحلة الراهنة تشهد تتابعًا مقصودًا في الظواهر والأحداث السياسية والإعلامية والاجتماعية، يُرجّح أن تكون ضمن محاولات مدروسة لإثارة البلبلة والارتباك المجتمعي، وهو ما يتطلب من الجميع ـ أحزابًا ومواطنين ـ أقصى درجات اليقظة والانتباه.

وفي هذا السياق، أعلن الحزب تشكيل "غرفة عمليات مركزية" لرصد وتحليل المشهد وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في الدفاع عن استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها.

وقال الحزب، في بيان صادر مساء اليوم الخميس، إن مشهد التداخلات وتصاعد التوترات في بعض الملفات، يعكس وجود محاولات لتنشيط بؤر توتر وإعادة تدوير أزمات، في توقيت بالغ الحساسية يرتبط باستحقاقات دستورية ومفصلية في عمر الدولة المصرية، ومنها انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي هذا السياق، ناقش الحزب الترتيبات النهائية المتعلقة باستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ، وأقرّ الخطة التنظيمية والتحالفية والاستراتيجية الكاملة لخوض المعركة الانتخابية.

وقد استعرض المكتب السياسي ملف الترشحات المقدّمة من أبناء الحزب بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ قرارات نهائية بعد مراجعة دقيقة للملفات، وتقييم موضوعي استند إلى الكفاءة، والانتشار المجتمعي، والالتزام التنظيمي، والانتماء الصادق للبلاد والحزب.

وشدّد حزب "المصريين الأحرار" على أن المشاركة في انتخابات الشيوخ تأتي من منطلق الدفاع عن المسار الديمقراطي وضمان تمثيل وطني يعبر عن المصريين بحق، وليس على قاعدة الأعداد والتكدس، بل النوعية والقدرة على التأثير والمشاركة التشريعية الجادة.

ويؤكد الحزب أنه يخوض هذه المرحلة بأقصى درجات المسؤولية، وسيقف سدًا منيعًا ضد محاولات التشويش والتفتيت، من منطلق إيمانه بأن حماية الدولة تبدأ من الانتماء واليقظة الشعبية والتماسك الوطنى والحزبي والمشاركة الإيجابية.