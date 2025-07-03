صندوق النقد: قانون ترامب للضرائب والإنفاق يتعارض مع توصيات خفض العجز

اوضحت المتحدثة باسم ​صندوق النقد الدولي​ جولي كوزاك إن مشروع ​قانون الضرائب​ والإنفاق الأميركي الضخم الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ ويعرف باسم "القانون الكبير الجميل"، يتعارض مع توصيات الصندوق بخفض ​عجز الموازنة الأميركية​ على المدى المتوسط.

وذكرت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري، أن هناك إجماعاً واسعاً على أن مشروع قانون السياسة المالية للحزب الجمهوري سيزيد من عجز الموازنة الأميركية، بينما الولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في عملية ضبط مالي.

وأوضحت كوزاك "من جانب صندوق النقد الدولي، كنا ثابتين في تأكيدنا على أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى خفض عجزها المالي تدريجياً لوضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي حاسم، وبطبيعة الحال كلما بدأت هذه العملية في وقت مبكر لخفض العجز، ظهر خفض العجز تدريجياً بمرور الوقت".

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع، بصيغته الحالية، سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي تجاوز فعلياً 36.2 تريليون دولار.

وتجاوز مشروع القانون الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس الأميركي اليوم الخميس بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا.