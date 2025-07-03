الكونغرس الاميركي يقر مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق

أقر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، وقد تجاوز مشروع القانون الذي قدمه الرئيس ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس الأميركي اليوم الخميس بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل، وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا.
والتصويت بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 انتصار كبير للرئيس الجمهوري، مما سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024.
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