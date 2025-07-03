6 قتلى و30 مفقودًا جراء غرق عبّارة في إندونيسيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد العشرات، إثر ​غرق​ عبارة خلال ابحارها إلى جزيرة بالي السياحية الإندونيسية وعلى متنها 65 شخصا، وفقا لسلطات الإنقاذ التي أفادت عن انتشال 29 ناجيا من المياه حتى الآن.

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