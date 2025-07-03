شكرا لقرائتكم خبر عن وفد محلية النواب يتفقد مشروعات التنمية والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، برفقة الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عدد من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقدت اللجنة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ، والتي تستوعب طاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسع إلى 60 ألف م3/ يوم، كما تفقد الوفد البرلماني برفقة محافظ جنوب سيناء محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ، واستمع إلى شرح بشأن مخطط عام لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ بطاقة تصميمية 7500 متر مكعب في اليوم بنظام برك الأكسدة - معالجة ثنائية.

وأكد ممثلو شركة المياه والصرف الصحي أن المحطة تعمل بطاقة 7500 متر مكعب في اليوم، ومساحتها 55 فدان بالإضافة إلى الغابة حيث يتم زراعة أشجار مثل الكافور وغيرها، وأن أكثر من 50% من اللاند سكيب في المدينة تأخذ المياه من المحطة.

وأوضح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المشروع يأتي في إطار دعم الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مضيفاً أن أهمية هذه المحطة أيضاً تكمن في كونها خاصة بإستراحة الطيور المهاجرة "الحوامة" خلال رحلة هجرتها في فصليّ الربيع والخريف من كل عام.



وقال المحافظ: نريد الاستفادة من مرور الطيور المهاجرة من هنا، لاستغلال ذلك سياحياً وإدخال موارد، فضلاً عن أن هذه الفكرة المقترحة لها بعد بيئي وتساهم في دعم الاقتصاد الأخضر مما سيؤدي إلى جذب السائحين لمشاهدة رحلة الطيور، لافتاً إلى أنه جاري دراسة الأمر وبصدد توقيع بروتوكول بشأنه

فيما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الاستفادة من المياه اقتصاديا في مشروع الغابات، قائلا: آن الآوان هذه الغابات يتم استغلالها اقتصاديا وليس بيئياً فقط، ضارباً المثل بنموذج محافظة البحر الأحمر وزراعة أشجار الجوجوبا.



وواصل الوفد البرلماني ومحافظ جنوب سيناء جولاتهم التفقدية بزيارة محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، واستمع الوفد البرلماني إلى شرح حول المحطات والتي تأتي ضمن المشروعات صديقة البيئة والتحول للأخضر وتساهم في الحد من التغيرات المناخية، حيث تفقدت اللجنة محطتين من ضمن 4 محطات في المشروع، تساهم المحطات الأربعة في إنتاج الكهرباء بتوليد 50 ميجا وات، وتخفيض انبعاثات الكربون.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحافظ جنوب سيناء، القرية التراثية بشرم الشيخ، واستمع الوفد إلى شرح حول أنشطة القرية والجهود المبذولة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة ومنها تدريب وتأهيل لذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم، وإقامة معارض ملابس مجانا، وتأهيل وتدريب للسيدات وإقامة معارض لعرض وتسويق منتجاتهم.

واستمع الوفد البرلماني إلى عارضي المنتجات اليدوية والتراثية والذي أكدوا أنهم يعرضون منتجاتهم مجاناً في المعرض وأن المحافظة توفر لهم وسائل مواصلات تنقلهم من مسكنهم إلى القرية لعرض منتجاتهم.

وأشارت بعض العارضات إلى أنهم يسافرون أيضا إلى دول في أوروبا ومختلف دول العالم لعرض منتجاتهم، موجهين الشكر للمحافظة على دعمها لهم في عرض وتسويق منتجاتهم، وإحياء المنتجات اليدوية والتراثية، كما تفقد الوفد البرلماني والمحافظ متحف شرم الشيخ التراثي داخل القرية.



وشهد وفد لجنة الإدارة المحلية ومحافظ جنوب سيناء انطلاق "قافلة الخير لأهالينا بمدن جنوب سيناء"، والتي تنفذ بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع بنك الكساء المصري، وتقدم مساعدات من سلع ومنتجات مختلفة للأسر.

يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

وفد لجنة الادارة المحلية بجنوب سيناء

جانب من زيارة وفد لجنة الادارة المحلية الى جنوب سيناء