شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: القائمة الوطنية تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه في إطار دعم الدولة المصرية وخدمة المصالح الوطنية، فإن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يأتي إيمانًا منا بأهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

واضاف عابد ، في تصريحات خاصة لليوم السابع، علي هامش مشاركتة باجتماع ممثلي أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ، أن انضمامنا إلى القائمة الوطنية يأتي تعبيرًا عن التزامنا بالمشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار الديمقراطية، من خلال مجلس شيوخ قوي يعكس تطلعات الشعب المصري ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

واكد النائب، أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والحوارات البناءة، والتي أثمرت عن توافق واسع بين القوى السياسية الوطنية على ضرورة العمل المشترك في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأضاف ، نؤكد دعمنا الكامل للقائمة الوطنية وحرصنا على الدفع بكفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة والقدرة على العطاء تحت قبة مجلس الشيوخ، بما يعزز من دور المجلس كغرفة تشريعية فاعلة.