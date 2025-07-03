شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مشاركة 13 حزبا فى القائمة الوطنية تعزز الاستقرار وتؤكد وحدة الصف والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة 13 حزبًا في القائمة الانتخابية "القائمة الوطنية من أجل مصر" تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي، من خلال تقديم جبهة موحدة تدعم الرؤى والخطط والمقترحات الخاصة باستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد غنيم، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع حزب مستقبل وطن اليوم، للإعلان عن كافة تفاصيل القائمة الوطنية، أن هذا التحالف الحزبي الواسع يرسّخ ويؤكد وحدة الصف الداخلي، لا سيما في ظل تحديات إقليمية ومحلية معقدة تستوجب مزيدًا من التكاتف والتنسيق.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه المشاركة الواسعة من مختلف التيارات السياسية تعكس وعيًا مشتركًا لدى الأحزاب بأهمية توحيد الصفوف، وتجميع القوى الوطنية لتحقيق أهداف تنموية وأمنية وسياسية، بما يضمن تمثيل شرائح أوسع من المجتمع المصري، ويعكس مصالح فئات متنوعة.

وشدد غنيم على أن تشكيل هذه القائمة يُعد رسالة واضحة للداخل والخارج، مفادها أن هناك توافقًا وطنيًا على أهداف كبرى، تعكس حرص القوى السياسية على دعم الاستقرار والعمل المشترك في المرحلة القادمة.