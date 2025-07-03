انتخاب رئيس للهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية ومسؤولي الأمانات فيها

انتخبت رابطة الأساتذة المتفرّغين في ​الجامعة اللبنانية​ رئيسًا لهيئتها التّنفيذيّة ونائبًا له ومسؤولي الأمانات فيها، خلال جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا وداد الديك، فيما تولّى أعمال أمانة السّرّ أصغر الأعضاء سنًّا شذا الأسعد.

وقد جاءت نتيجة الانتخابات كالآتي: يحيا الربيع رئيسًا، حسين عبيد نائبًا للرّئيس، داني نعوس أمينًا للسّرّ، أيمن يوسف أمينًا للصّندوق، منى عبود أمينًا للإعلام، نضال عبد الخالق أمينًا للعلاقات الخارجيّة، وداد الديك أمينًا للعلاقات العامّة، عماد مراد مندوب الهيئة التّنفيذيّة لدى صندوق التّعاضد، والأعضاء: ندى أبو علي، شذا الاسعد، سوزان منعم، ابراهيم الخوري، عباس غدّار، شربل نصار ومحمد حجازي.