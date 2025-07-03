رسامني بحث مع ماغرو بالأوضاع العامة والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤونا إنمائية

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه في الوزارة، السّفير الفرنسي هيرفي ماغرو في زيارة بروتوكوليّة، تمّ خلالها البحث في الأوضاع العامّة والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، إضافةً إلى البحث في آفاق التّعاون وسبل تعزيز نمو العلاقات اللّبنانيّة- الفرنسيّة على الصّعد كافّة، ولا سيّما ما تُعنى به الوزارة.

كما عرض رسامني مع النّائب ابراهيم كنعان، حاجات المتن الشّمالي الإنمائيّة، ساحلًا ووسطًا وجردًا، والملفّات الّتي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والّتي لم تنفَّذ بسبب الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان. وتناول البحث أيضًا مشاريع العام 2025، إضافةً إلى مشاريع التّأهيل والتّعبيد.

وأشار كنعان بعد اللّقاء، إلى "أنّنا اتفقنا مع رسامني على متابعة التّعاون في موازنة 2026، لاسيّما في ضوء العمل الواعد الّذي يقوم به في مختلف المناطق اللّبنانيّة، لاستكمال هذه المشاريع"، منوّهًا بـ"إعادة تلزيم تنفيذ وتأهيل وتعبيد طريق المكلس- المنصورية- عين سعادة مرورًا ببعبدات ووصولًا إلى الدوار".

والتقى رسامني أيضًا النّائب جهاد الصمد، وتابع معه شؤونًا إنمائيّةً تتعلّق بتأهيل وتعبيد وصيانة طريق زغرتا الضنية، إضافةً إلى الطّرق الرّئيسيّة والدّاخليّة والفرعيّة في بلدات وقرى الضنية، وإمكانيّة تأهيل الطّريق الّتي تربط طرابلس بـ"الشلفة" بدوار مجدليا الّذي يربط طرابلس بزغرتا وصولًا الى الضنية، ليكون بديلًا عن الطّريق الّذي يربط الضنية بطرابلس، للتّخفيف من الازدحام المروري؛ خصوصًا في فصل الصّيف.

إلى ذلك، استقبل النّائب فيصل كرامي، الّذي بحث معه بالمستجدّات الرّاهنة في البلاد، وبقضايا طرابلس لا سيّما منها الخدماتيّة والتّنمويّة.

كما اجتمع رسامني مع رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، ثمّ النّائب وضاح الصادق، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامّة، إضافةً إلى مواضيع إنمائيّة مناطقيّة.