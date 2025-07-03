أشارت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، إلى "وقوع 3 جرحى، نتيجة حادث مروري بين مركبة وحافلة لنقل الرّكاب وانقلاب الأخيرة على المسلك الشّرقي من ​أوتوستراد شكا​، ما تسبّب بقطع جزئي للسّير وازدحام مروري"، لافتةً إلى أنّ "عناصر من مفرزة سير أميون متواجدون في المكان للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر 3 جرحى نتيجة انقلاب حافلة لنقل الركاب على أوتوستراد شكا وقطع جزئي للسير بالمكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.