جبور التقى وفدا من وزارة الاعلام برئاسة فلحة وبحث معه اوضاع الوزارة والعاملين فيها

التقى عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب جيمي جبور بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وفداً من وزارة الإعلام برئاسة المدير العام الدكتور حسان فلحة وعضوية رؤساء الوحدات والدوائر، وبحث معهم في أوضاع وزارة الإعلام وشؤون العاملين فيها.

وقد استمع جبور الى مطالب الحاضرين واعداً بنقلها الى المعنيين بخاصة أن للعاملين في قطاع وزارة الاعلام مطالب وحاجات كثيرة وسط تقاعس مزمن عن تلبيتها.

وقد جرى الاتفاق على مواصلة متابعة الملف من خلال لقاءات أخرى.