تجدد الغارات الاسرائيلية العنيفة على جنوب لبنان والبقاع الغرب في المحمودية والعيشية وزلايا وبلاط وبرغز

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بتجدد الغارات الاسرائيلية العنيفة على الجنوب والبقاع الغربي، ضمن سلسلة غارات شنها الطيران الاسرائيلي على الجنوب اليوم. ولفت الى ان الطيران الحربي استهدف اطراف المحمودية والعيشية وزلايا. كما استهدفت الغارات المعادية أطراف بلاط مرجعيون وبرغز.
واشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى انه يسجل في هذا الوقت تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا وصولا حتى منطقة العرقوب خراج كفرشوبا الهبارية كفرحمام والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح والمرتفعات المشرفة على الاراضي السورية المحتلة في الجهة المقابلة، ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل فوق منطقة الجولان السوري المحتل حيت يتواجد مواقع لقوات الاحتلال.
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