باراك: نزع سلاح "حزب الله" يتطلب سياسة "الجزر والعصي" وتفتيش الجيش للمنازل بحثًا عن أسلحة

أكّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أنّ "عمليّة نزع سلاح "حزب الله" تتطلّب سياسة "الجَزَر والعصي"، وتتضمّن قيام الجيش اللبناني بتفتيش المنازل واحدًا تلو الآخر بحثًا عن الأسلحة".
وكشف، في حديث إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تعمل على تأمين دعم ماليّ من كلّ من السعودية وقطر، يركّز على إعادة إعمار أجزاء في جنوب لبنان تضرّرت خلال الحرب".
وأشار باراك إلى أنّ الإدارة الأميركيّة تسعى إلى انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام، رغم إدراكها لحساسيّة الموقف داخليًّا بالنّسبة للرّئيس السّوري أحمد الشرع.
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