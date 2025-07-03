شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

شهد اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصرى الديمقراطى، وذلك فى إطار تنسيقى واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابى المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمواصلة المشاورات حول تشكيل القائمة النهائية، وتوزيع المقاعد، ووضع أولويات العمل المشترك في المرحلة القادمة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

ويُنظر إلى القائمة الوطنية على أنها نموذج للتوافق الوطني والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن تمثيلاً واسعًا ومتوازنًا داخل مجلس الشيوخ يعكس تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي والدستوري في البلاد.

النائب عبد المنعم إمام أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية

النائب حسام الخولى يشارك فى اجتماع أحزاب القائمة الوطنية

النائب أحمد عبد الجواد على رأس المشاركين فى اجتماع احزاب القائمة الوطنية

النائب علاء عابد فى أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية

مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر

مشاركة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية

مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر