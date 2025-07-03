شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المشاركين باجتماع القوى السياسية للإعلان عن القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، الاجتماع التنسيقي لحزب مستقبل وطن لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفيما يلي ننشر اسماء المشاركين في الاجتماع...

قائمة ممثلي الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية «من أجل مصر»

1- حزب مستقبل وطن

أحمد عبد الجواد

عبد الهادي القصبي

علاء عابد

حسام الخولي

محمد الجارحي

أحمد دياب

2- حزب الجبهة الوطنية

السيد القصير

ضياء رشوان

3- حزب حماة الوطن

أحمد العطيفي

طارق نصير

4- حزب الشعب الجمهوري

حازم عمر

5- حزب الوفد

عبد السند يمامة

6- حزب المؤتمر

السعيد غنيم

مجدي مرشد

7- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هيثم الشيخ

8- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

باسم كامل

9- حزب العدل

عبد المنعم إمام

أحمد شديد قناوي

10- حزب الحرية المصري

محمد عطية الفيومي

11- حزب التجمع

السيد عبد العال

12- حزب الإصلاح والتنمية

علاء عبد النبي.