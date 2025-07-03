إلغاء تعليق الرحلات في مطارين بكندا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنه تم إلغاء تعليق إقلاع الرحلات الجوية في مطاري أوتاوا ومونتريال الدوليين في كندا، بعد أن أدى تهديد بوجود قنبلة اليوم الخميس إلى توقف الرحلات المغادرة لفترة وجيزة.

وكتب مطار أوتاوا الدولي في منشور على منصة إكس أنه يحقق في ملابسات حادث أمني، وحذر من احتمال تعطل سير العمليات في المطار، وطلب من المسافرين التحقق من وضع رحلاتهم.

وقالت مؤسسة ناف الكندية لخدمات مراقبة الملاحة الجوية في بيان إنها علمت بشأن تهديدات بوجود قنابل تؤثر على عدد من منشآتها.

وأضافت أن الموظفين في المواقع المعنية تم إجلاؤهم بأمان، وأن المسافرين ربما يواجهون تأخيرات.

وذكرت شرطة أوتاوا في منشور على منصة إكس أنها تحقق في ملابسات حادث أمني في المطار.

ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من المسؤولين في مطار مونتريال.