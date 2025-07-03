كشفت منظّمة "برويكتو 7 - Proyecto 7" الأرجنتينيّة غير الحكوميّة الّتي تُعنى بمساعدة المشرّدين، عن وفاة 9 أشخاص جرّاء البرد في مختلف أنحاء البلاد في غضون عشرة أيّام تقريبًا، منذ بدء فصل الشتاء، وهو عدد لم تؤكّده السّلطات لعدم وجود إحصاءات رسميّة شاملة.
وتشهد الأرجنتين موجة برد غير مسبوقة، مع تدنّي الحرارة إلى مستوى قياسي. وقد تصاعدت حدّة موجة البرد منذ مطلع الأسبوع، حيث بلغت الحرارة 1,9 درجة مئويّة تحت الصّفر فجر الأربعاء في بوينس آيرس، وهو مستوى قياسي لم يُسجَّل منذ 34 عامًا، بحسب الإدارة الوطنيّة للأرصاد الجوّيّة.
ومطلع الأسبوع، غطّت الثّلوج عدّة شواطئ، منها شاطئ ميرامار الواقع على بعد 450 كيلومترًا من بوينس آيرس، في ظاهرة لم تحدث خلال السّنوات الـ12 الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة تسعة أشخاص جراء موجة برد غير مسبوقة في الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.