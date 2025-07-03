الكرملين: تجري في هذه الأثناء مكالمة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب

اعلن ​الكرملين​ أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تجرى حاليا، موضحا أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل ما دار بينهما. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الرسمية للانباء، إن "المناقشة تجرى حاليا".

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